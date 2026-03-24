Опубликовано 24 марта 2026, 15:251 мин.
В МВД признались в отсутствии возможности выявлять по камерам отсутствие полиса ОСАГО
МВД: пока нет возможности выявлять по камерам отсутствие полиса ОСАГО. Водитель имеет возможность предъявлять сотруднику Госавтоинспекции для проверки как копию полиса ОСАГО на бумажном носителе, так и в виде электронного документа на электронном устройстве или носителе, сообщила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
© Нейросеть
«МВД России разъясняет, что на данный момент отсутствует техническая возможность администрировать в автоматическом режиме фотовидеофиксации нарушения ПДД по полисам страхования ОСАГО. Соответственно, штрафы, предусмотренные статьей 12.37 КоАП РФ, на основе анализа фото- и видеоматериалов к водителям применяться не будут», — заявила Волк.
Напомним, что накануне президент Владимир Путин подписал закон, ограничивающий начисление штрафов за отсутствие ОСАГО одним штрафом в сутки. Согласно поправкам в статью 12.37 КоАП РФ, если водителя без полиса выявили несколько раз за день, ответственность наступает только за первое нарушение.
Повторные штрафы в течение суток применяться не будут.
