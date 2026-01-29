В Петербурге продают мощный спорткар, похожий на ВАЗ-2102

«Продаю проект, который строил 15 лет. Машина представляет из себя спорт прототип, построенный на пространственной раме из стальной, которая обшита стеклопластиковыми панелями имитирующими автомобиль ВАЗ 2102. То есть это не тюнингованные жигули, а вообще принципиально другая, чисто гоночная машина имитирующая только вид», – написал продавец.

По его словам, мощность турбомотора составляет 400 л.с. Коробка передач установлена от автомобиля Nissan Silvia. Подвеска от этой же машины.

Продавец планирует выручить за машину 5 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в России начались продажи дешевых электромобилей Eonyx Profi.