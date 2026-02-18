Неизвестные на Toyota Prius похитили приморца

«По предварительным данным, 16 февраля группа лиц на машине марки Toyota Prius приехала к жилому дому на улице Лазо и похитила потерпевшего. Похитители применили к человеку насилие и куда-то увезли», – говорится в публикации.

По данным канала, правоохранители возбудили уголовное дело. Сейчас потерпевший найден, с ним всё в порядке.

До этого в Краснодаре водитель схватил школьницу за интимное место и попал на камеру. По словам местных жителей, автомобилист несколько раз нападал на женщин и детей. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как по обочине дороги идет школьница, в этот момент к ней подъезжает легковой автомобиль, водитель которого начинает трогать девочку. По словам жителей СНТ «Хуторок-Южный», пострадавшие обращаются в полицию, но водитель еще не понёс наказания.

Ранее на видео сняли, как кондуктор пообещал вырвать москвичу кадык.