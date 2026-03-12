Новости
Опубликовано 12 марта 2026, 23:02
1 мин.

В продаже массово появились «ооновские» грузовики-вездеходы

На продажу выставили «экспортный» КамАЗ для англоязычных водителей. Редакция журнала Motor обнаружила на популярных интернет-площадках сразу несколько новых грузовиков КамАЗ-43 118 2026 года выпуска. Их двигатели отвечают эконормам Евро-2, так как V-образные 8-цилиндровые дизели лишены всякой электроники. Как пишут продавцы, «такая техника не потребует компьютера для диагностики».
КамАЗ-43118
КамАЗ-43118
© Авто.ру
Алексей Кованов
Алексей Кованов

Шасси стоит минимум 6 млн, а бортовой грузовик — 6,3 млн рублей. Окраска машин белой эмалью, англоязычные вспомогательные таблички и наличие кондиционера обычно являются приметой техники миротворцев ООН.

Сам КамАЗ-43118 — это российский крупнотоннажный грузовой автомобиль повышенной проходимости. Трёхосный полноприводный вездеход способен перевозить до 10 тонн груза.

Кстати, в Набережных Челнах не планируют отказываться от выпуска этого бестселлера. Представитель завода подчеркнул, что полноприводному грузовику нет прямой замены по совокупности качеств.

Читайте на тему:

Ранее стало известно, что заводы группы КамАЗ вводят новую спецодежду. Основным цветом новой корпоративной одежды стал сапфирово-синий — он темнее, а потому практичнее привычного василькового.