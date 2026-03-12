В продаже массово появились «ооновские» грузовики-вездеходы

Шасси стоит минимум 6 млн, а бортовой грузовик — 6,3 млн рублей. Окраска машин белой эмалью, англоязычные вспомогательные таблички и наличие кондиционера обычно являются приметой техники миротворцев ООН.

Сам КамАЗ-43118 — это российский крупнотоннажный грузовой автомобиль повышенной проходимости. Трёхосный полноприводный вездеход способен перевозить до 10 тонн груза.

Кстати, в Набережных Челнах не планируют отказываться от выпуска этого бестселлера. Представитель завода подчеркнул, что полноприводному грузовику нет прямой замены по совокупности качеств.