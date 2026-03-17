В продаже появилась идеальная «Ока» для дальних путешествий
В этом проекте 3-дверный хэтчбек выступает тягачом, к которому прилагается одноосный прицеп, сделанный из задней половины кузова такой же «Оки». Заявленная стоимость сцепки — 350 тыс. рублей.
Этот вариант можно считать интересным предложением для дальних путешествий: в «багажную секцию» можно загрузить весьма солидный объём поклажи (плюс и прицеп, и тягач оснащены рейлингами).
Добавим, что исходный ВАЗ-1111 оснащается 2-цилиндровым двигателем мощностью 33 л.с., с которым работает 4-ступенчатая механическая коробка передач. Привод — передний.
«Ока» была разработана на Волжском автомобильном завод, где выпускалась вплоть до 1995 года. С 1987 по 2008 год модель делали на предприятиях ЗМА и СеАЗ. Всего было выпущено около 700 тысяч автомобилей.
