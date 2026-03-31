Опубликовано 31 марта 2026, 10:47
В продаже появилась заднеприводная «Ока»

За мощную «Оку» с задним приводом хотят выручить 100 тысяч рублей. В объявлении, которое обнаружила редакция журнала Motor, указано, что машина из Санкт-Петербурга имеет задний привод, хотя изначально ВАЗ-1111 предлагает переднеприводную компоновку. Стать обладателем такого проекта можно, заплатив 100 тыс. рублей.
Заднеприводная «Ока»
Заднеприводная «Ока»
© Авито
Алексей Кованов
Алексей Кованов

В движение заднеприводную «Оку» приводит 4-цилиндровый 16-клапанный двигатель ВАЗ отдачей 120 л.с. Оригинальный вариант довольствуется 2-цилиндровым 33-сильным мотором.

Можно предположить, что создатели 120-сильной машины использовали шасси от совершенно другой модели, на которое буквально «навесили» часть кузова от вазовского «компакта».

В последнее время авторы продают много необычных проектов на базе компактного хэтчбека.

«Ока» была разработана на Волжском автомобильном заводе, где выпускалась вплоть до 1995 года. С 1987 по 2008 год модель делали на предприятиях ЗМА и СеАЗ. Всего было выпущено около 700 тысяч автомобилей.

