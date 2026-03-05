В продаже появились новые Kia дешевле 2 млн рублей

Как рассказал журналу Motor один из продавцов автомобилей китайского производства, первые попытки предложить этот автомобиль россиянам были предприняты в 2022—2023 годах. Но тогда модель не снискала должной популярности.

Сейчас, после повышения утильсбора, компактный кроссовер Kia может стать настоящим бестселлером благодаря низкой цене (за эти деньги сейчас можно приобрести, разве что, продукцию отечественного автопрома).

В единственную комплектацию включены четыре подушки безопасности, набор парктроников, неадаптивный круиз-контроль, бесключевой доступ, климат-контроль, штатная медиасистема и люк.

В Москве такая машина стоит 1,9 млн рублей, а срок поставки занимает 1−2 месяца. Из явных минусов стоит отметить отсутствие обогревов, а также компактные габариты — длина машины всего 4,1 метра.