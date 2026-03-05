Выяснилось, какие автомобили выгодно ввозить из Южной Кореи

«Один из самых популярных вариантов для ввоза в Россию из Кореи — седан Kia K3 или Hyundai Elantra. Обе машины – практически одна и та же модель, но с разной внешностью. Они оснащаются мотором 1.6 (123 л.с.) и вариатором. Цена — от 1,9 млн до 2,3 млн рублей», — рассказал журналу Motor основатель компании «РоговМобиль» Дмитрий Рогов.

Популярностью у российских покупателей пользуются также Hyundai Sonata и Kia K5. Речь идет о версиях с 2,0-литровым атмосферным мотором мощностью 160 л. c, работающим в паре с классической 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Цены на такие автомобили варьируются от 2,3 млн до 2,8 млн рублей.

В список машин, выгодных для ввоза из Южной Кореи также вошли подержанные кросс-купе Samsung XM3 (копия Renault Arkana, около 1,8 млн рублей в Москве), хетчбэк Volkswagen Golf (3 млн рублей) и седан Mercedes-Benz C-class (от 2,1 млн рублей).

Эксперт отметил, что большинство свежих автомобилей из Южной Кореи имеют богатое оснащение. Покупатель может рассчитывать на кожаную отделку салона, вентиляцию передних кресел, многозонный климат-контроль, люк в крыше и электроприводы сидений.

