В продаже появились редкие дизельные «Жигули»

Кстати, в конце 1976 года — Волжский автозавод выпустил первую опытно-промышленную партию внедорожников ВАЗ-2121 «Нива».

Для нового автозавода это было впечатляющим достижением — ведь строился он лишь для простой лицензионной сборки «Жигулей» (суть «русифицированной» версии «Фиата-124»).

Однако всего за шесть лет конструкторский коллектив смог разработать и запустить в производство полностью оригинальный внедорожник на агрегатах от легковушки.