В продаже появился самый быстрый автомобиль 20 века

«Lamborghini Miura 1968 года относится к раннему периоду производства модели P400 — именно той версии, с которой началась эпоха среднемоторных дорожных автомобилей», — говорится в объявлении.

Кузов автомобиля разработан ателье Bertone, и его пропорции напрямую обусловлены среднемоторной компоновкой: низкая линия кузова, смещенная вперед кабина и характерная форма передней части создают тот самый эталонный силуэт, отметил продавец.

Также он сообщил, что представленный автомобиль прошел полную реставрацию. Кузов и интерьер восстановлены в соответствии с оригинальной спецификацией, нанесено качественное лакокрасочное покрытие.

Суперкар оснащен 3,9-литровым двигателем мощностью 370 л.с. и пятиступенчатой механической коробкой передач. Такая конфигурация позволяет Miura P400 разгоняться до 100 км/ч примерно за 6,3−7,0 с. и достигать максимальной скорости 280 км/ч. На начало производства в 1966 году Miura была самым быстрым серийным дорожным автомобилем.

