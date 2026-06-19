В Пулково багаж будут возить странного вида жёлтые тракторы

В Пулково появятся беспилотные багажные тягачи, роботы для уборки взлётно-посадочных полос и патрулирования территории. По оценкам, внедрение таких решений позволит повысить производительность труда минимум на 25% и обеспечить ежегодную экономию свыше 150 млн рублей.

Уточняется, что компания «Когнитив Пилот» до конца 2028 года поставит 45 беспилотных багажных тягачей, оснащённых уникальной технологией «роевого» искусственного интеллекта. Со стороны тягачи напоминают странного вида жёлтые тракторы.

Важно, что подобные беспилотники не требуют дополнительной инфраструктуры. Полагаясь исключительно на компьютерное зрение, они способны общаться между собой, уступать дорогу и синхронизировать движение среди другой аэродромной техники.

Разработчки Cognitive Pilot, который является частью компаний Сбера и Cognitive Technologies, на сегодняшний день носит статус одного из ведущих мировой разработчиков систем искусственного интеллекта для беспилотных транспортных средств.

Международный аэропорт Пулково — это международный аэропорт, имеющий статус федерального значения, и идинственный аэропорт города, обслуживающий регулярные рейсы. Воздушная гавань является одной из наиболее загруженных.

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