В РФ начались продажи седанов Senat 900

"Мы можем говорить о том, что продажи Senat 900 начались. Несколько машин уже переданы первым клиентам: это как юридические, так и физические лица. Любой желающий может ознакомиться с автомобилем у наших партнеров, число которых будет постепенно расширяться", - отметил Калицев.