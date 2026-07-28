В РФ начались продажи седанов Senat 900
"Мы можем говорить о том, что продажи Senat 900 начались. Несколько машин уже переданы первым клиентам: это как юридические, так и физические лица. Любой желающий может ознакомиться с автомобилем у наших партнеров, число которых будет постепенно расширяться", - отметил Калицев.
я выбрал вместо рекламы.
Согласно официальному сайту Senat, дилерская сеть бренда насчитывает пять партнёров в Москве, два в Санкт-Петербурге и по одному в Тюмени и Казани. Senat 900, дебютировавший в июне на ПМЭФ-2026, имеет длину 5144 мм и колёсную базу 3060 мм. В основе автомобиля — классическая для представительского класса платформа: продольный трёхлитровый V6 (326 л.с., 450 Нм), 8-ступенчатый «автомат», постоянный полный привод и пневмоподвеска. Разгон до 100 км/ч занимает 6,5 секунды, максимальная скорость — 245 км/ч.
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