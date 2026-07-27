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Опубликовано 27 июля 2026, 18:20
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С панорамной крышей: продажи новой версии Tenet T8 стартовали в России

В России начались продажи Tenet T8 с телематикой. Созданный для российского рынка бренд Tenet расширил набор комплектаций пятиместного кроссовера T8. Вслед за базовой версией «Актив», продажи которой стартовали 1 июля, на рынок вышел автомобиль в исполнении «Прайм». Такой Т8 предлагается по цене от 3,2 млн рублей.
Tenet T8
Tenet T8
© Tenet
Михаил Лобачёв
Михаил Лобачёв

От базовой комплектации «Прайм» отличается внушительным списком оборудования: у него есть панорамная крыша с люком и шторкой, подсветка салона, электропривод двери багажника, салонные зеркала с подсветкой. В салоне автомобиля — цифровая приборная панель диагональю 10 дюймов и 15-дюймовый дисплей медиасистемы.

Также в оснащение вошли двухзонный климат-контроль, аудиосистема с восемью динамиками, камеры кругового обзора, шесть подушек безопасности, передние сиденья с электрорегулировками в шести направлениях, бесключевой доступ и 18-дюймовые легкосплавные диски.

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Под капотом — турбомотор 1.6 и семиступенчатый «робот» с двумя мокрыми сцеплениями. Заявленный средний расход топлива — 7,7 л на 100 км. В автомобиле предусмотрен голосовой помощник, с помощью которого можно управлять климатом, обогревом сидений, стеклоподъемниками, радио и музыкой.

«В Tenet T8 предусмотрена современная система телематики. Через мобильное приложение можно дистанционно запускать двигатель, включать подогрев, настраивать работу климат-контроля, а также находить автомобиль на парковке по геолокации», — отмечается в релизе Tenet.

Источник:Tenet
Автор:Михаил Лобачёв
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