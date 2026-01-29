Редчайший «ВАЗ-21 099» выставили на продажу за 1 млн рублей

Двигатель объёмом 1,3 литра развивает мощность 140 л.с. и недавно прошёл капитальный ремонт, после чего автомобиль проехал всего 1000 км. Седан нельзя назвать коллекционным в оригинальном состоянии, но он представляет собой редкую техническую доработку. На фото заметно, что автомобиль немного приподнят по сравнению со стандартной «Самарой».

До этого сообщалось, что в Казахстане продают гусеничный УАЗ «Буханка» с пробегом 300 км. Машина ЗВМ-2411 «Узола» производства завода вездеходов стоит в три раза дороже обычного УАЗ.

Ранее редчайший внедорожник Lamborghini LM002 продают в Казахстане.