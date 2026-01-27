В России резко выросли продажи китайских автомобилей с пробегом

«Почти две трети вторичного рынка китайских автомобилей с пробегом (64,4%) приходится на свежие автомобили (2021−2025 годов выпуска). Этот возрастной сегмент самый быстрорастущий (+79%)», – говорится в публикации.

Подавляющее большинство – 93% машин – оснащены бензиновыми двигателями (включая «мягкие» гибриды), тогда как доля электромобилей (BEV) составляет лишь 1,4%, а подзаряжаемых гибридов (PHEV) — 4,1%. Почти три четверти (74,1%) проданных авто — кроссоверы и внедорожники.

Тройку лидеров формируют Chery, Geely и Haval — вместе они занимают 55,1% всего вторичного рынка китайских автомобилей в России. В первую десятку также вошли Lifan, Changan, Great Wall, Exeed, Omoda, Tank и Lixiang.

Ранее сообщалось, что россияне переключились на покупку бэушных автомобилей.