В России дебютировала спецверсия гибридного M-Hero I

«Комплектация внедорожника была расширена и адаптирована с учетом запросов и пожеланий клиентов», — отмечается в сообщении.

Стоимость новинки составляет 7, 9 млн рублей. В «зимний пакет» вошли обогрев руля и боковые двери с доводчиком, а мультимедийная система полностью русифицирована, включая Apple CarPlay.

Автомобиль оснащен двумя электромоторами и 1,5-литровым турбодвигателем-генератором. Суммарная отдача — 544 л.с. и 700 Н·м крутящего момента. Запас хода по циклу WLTP заявлен на уровне 700 км, а ёмкость тяговой батареи составляет 42,9 кВт·ч.

Ранее стало известно, когда начнут продавать российский электромобиль «Атом».