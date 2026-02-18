В России Huawei официально запатентовала товарные знаки для автомобилей и часов

Согласно официальным документам, китайский гигант намерен выпускать и продавать в России легковые автомобили, включая электромобили, а также смарт-часы и компьютерную технику под собственными брендам, сообщает РИА Новости.

Напомним, Huawei — один из мировых лидеров в сфере информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и умных устройств. Компания, основанная в 1987 году, сегодня представлена более чем в 170 странах.

