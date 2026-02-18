Опубликовано 18 февраля 2026, 09:331 мин.
В России Huawei официально запатентовала товарные знаки для автомобилей и часов
Huawei зарегистрировала товарные знаки для автомобилей и часов в России. Заявки на регистрацию были поданы в Роспатент в январе и марте 2025 года. Ведомство приняло положительное решение о регистрации в феврале 2026 года.
© Huawei
Согласно официальным документам, китайский гигант намерен выпускать и продавать в России легковые автомобили, включая электромобили, а также смарт-часы и компьютерную технику под собственными брендам, сообщает РИА Новости.
Напомним, Huawei — один из мировых лидеров в сфере информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и умных устройств. Компания, основанная в 1987 году, сегодня представлена более чем в 170 странах.
