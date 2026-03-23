В России изменились цены на машины 5 автобрендов

Так, GAC объявил о снижении цен на кроссоверы GS8 2025 года. Версии GS8 Traveller и GS8 New стали доступнее на 200 тыс. рублей.

Evolute изменил условия на модели 2025−2026 годов. Минивэн i-Space в комплектации Standard подешевел на 175 тыс. рублей. В то же время все комплектации электрокроссовера i-Joy 2025 года подорожали на 49−59 тыс. рублей.

«Москвич» снизил цены на комплектации кроссовера «Москвич 3» 2025 года. Версии Standard Plus и «Стандарт Плюс Т» 25PY и 26MY 25PY стали дешевле на 390,4 тыс. рублей — с 1,9 млн. до 1,56 млн. рублей.

Премиальный бренд Avatr, напротив, повысил стоимость на автомобили 2026 года. Цена комплектации 3.2 26PY модели 12 выросла на 40 тыс. рублей.

VGV снизил цены на все версии U70 Pro на 90 тыс. рублей, а на комплектации Lifestyle 7 Seats и Executive 7 Seats дополнительно установлена скидка 100 тыс. рублей. Аналогичные условия действуют для модели U75 Plus: цены снижены на 90 тыс. рублей плюс скидка в 100 тыс. рублей.

