В России изменят расчет утильсбора для ввозимых из ЕАЭС машин

«Для выравнивания условий оплаты утильсбора на транспортные средства, ввозимые с территории государств — членов ЕАЭС, проектом постановления предлагается распространить формулу, которая применяется для расчёта суммы утильсбора, на автомобили, которые ввозятся частными лицами», — отметили в министерстве.

В Минпромторге уточнили, что при расчёте утильсбора не будут учитываться суммы косвенных налогов, уплаченных юрлицами при ввозе в Россию машин, произведённых в странах ЕАЭС. Согласно проекту, в 2025 году импорт транспортных средств из ЕАЭС в РФ осуществляли 497 организаций и 90,6 тысячи частных лиц.

