В России изменят расчет утильсбора для ввозимых из ЕАЭС машин
С 1 апреля изменится утильсбор на ввозимые из ЕАЭС автомобили. Ранее Минпромторг подготовил проект постановления правительства, опубликованный на федеральном портале нормативных правовых актов. Обсуждение документа продлится до 20 февраля. Поправки вносятся в действующее постановление № 1291, регулирующее порядок расчёта утилизационного сбора. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Минпромторга РФ.
«Для выравнивания условий оплаты утильсбора на транспортные средства, ввозимые с территории государств — членов ЕАЭС, проектом постановления предлагается распространить формулу, которая применяется для расчёта суммы утильсбора, на автомобили, которые ввозятся частными лицами», — отметили в министерстве.
В Минпромторге уточнили, что при расчёте утильсбора не будут учитываться суммы косвенных налогов, уплаченных юрлицами при ввозе в Россию машин, произведённых в странах ЕАЭС. Согласно проекту, в 2025 году импорт транспортных средств из ЕАЭС в РФ осуществляли 497 организаций и 90,6 тысячи частных лиц.
