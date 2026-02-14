Водители РФ перешли на самостоятельный ремонт машин

«По итогам прошлого года спрос на услуги автомойки увеличился на 24,4%, на шиномонтаж — на 17,9%, на кузовной ремонт — на 13,8%», – говорится в публикации.

Кроме того, в 2025 году на инструменты для ремонта россияне потратили около 4 млрд рублей, а на различные аксессуары — ещё 1,7 млрд рублей.

В прошлом году также активно покупали масла и смазки — на них потратили 1,4 млрд рублей. Популярностью пользовались домкраты (872 млн рублей), автохимия (747,4 млн рублей), а также оборудование и принадлежности для мойки машин — на них пришлось 27,4 млн рублей.

Ранее сообщалось, что рынок подержанных мотоциклов в РФ установил рекорд.