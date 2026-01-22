В России могут изменить ПДД из-за электросамокатов

По его мнению, сегодняшняя ситуация создает конфликт на пешеходной инфраструктуре, в результате которого уязвимые группы населения, включая детей и пенсионеров, ощущают незащищенность.

"Уточнение параметров движения СИМ и велосипедов по тротуарам и велодорожкам - это не ущемление чьих-то прав, а попытка цивилизованного разделения пространства. Речь не о том, чтобы запретить, а о том, чтобы упорядочить. Четкие правила и ограничения скорости в зонах скопления пешеходов помогут снизить количество столкновений и травм", – сказал Шейкин.

По мнению спикера, ключевой задачей является разработка и внедрение необходимой инфраструктуры: организация выделенных полос для средств индивидуальной мобильности (СИМ) и создание понятной навигации, которая будет информировать пользователей о разрешенных зонах для движения и участках, где необходимо спешиться.

