Опубликовано 22 января 2026, 11:49
1 мин.

В России могут изменить ПДД из-за электросамокатов

В Совфеде предложили сделать выделенные полосы для электросамокатчиков. Это поможет уменьшить число ДТП с автомобилями и пешеходами. Так считает первый зампред комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Артем Шейкин. Его слова передает ТАСС.
Алексей Морозов
По его мнению, сегодняшняя ситуация создает конфликт на пешеходной инфраструктуре, в результате которого уязвимые группы населения, включая детей и пенсионеров, ощущают незащищенность.

"Уточнение параметров движения СИМ и велосипедов по тротуарам и велодорожкам - это не ущемление чьих-то прав, а попытка цивилизованного разделения пространства. Речь не о том, чтобы запретить, а о том, чтобы упорядочить. Четкие правила и ограничения скорости в зонах скопления пешеходов помогут снизить количество столкновений и травм", – сказал Шейкин.

По мнению спикера, ключевой задачей является разработка и внедрение необходимой инфраструктуры: организация выделенных полос для средств индивидуальной мобильности (СИМ) и создание понятной навигации, которая будет информировать пользователей о разрешенных зонах для движения и участках, где необходимо спешиться.

Источник:ТАСС
Автор:Алексей Морозов