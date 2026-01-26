Опубликовано 26 января 2026, 12:081 мин.
В России могут появиться зеленые и бирюзовые номера на автомобилях
Нацавтосоюз предложил ввести зеленые номера для электромобилей в РФ. Национальный автомобильный союз (НАС) предложил правительству России ввести специальные цветные номера: зелёные — для электромобилей, а бирюзовые — для беспилотных транспортных средств. Об этом сообщил ТАСС вице-президент НАС Антон Шапарин. Для реализации инициативы потребуются поправки в закон о регистрации ТС.
© Евгений Биятов/РИА «Новости»
«Очевидно, что другие участники дорожного движения должны видеть беспилотный транспорт на дороге, и внести поправки было бы удобнее всего именно сейчас. Одновременно мы понимаем, что надо сразу заложить зеленые номера для „электричек“ — это практично, потому что у нас предусмотрены льготы по парковке и по оплате трасс для таких автомобилей, и правоприменителям будет удобнее их выявлять», — пояснил Антон Шапарин.
Вице-президент НАС подчеркнул, что нововведения направлены на повышение безопасности дорожного движения и создадут удобство для правоприменителей.
Источник:ТАСС
Автор:Арина Лысенко