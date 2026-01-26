В России могут появиться зеленые и бирюзовые номера на автомобилях

«Очевидно, что другие участники дорожного движения должны видеть беспилотный транспорт на дороге, и внести поправки было бы удобнее всего именно сейчас. Одновременно мы понимаем, что надо сразу заложить зеленые номера для „электричек“ — это практично, потому что у нас предусмотрены льготы по парковке и по оплате трасс для таких автомобилей, и правоприменителям будет удобнее их выявлять», — пояснил Антон Шапарин.

Вице-президент НАС подчеркнул, что нововведения направлены на повышение безопасности дорожного движения и создадут удобство для правоприменителей.

Ранее сообщалось, что Changan CS75 Plus установил мировой рекорд, прыгнув на 21 метр с ледяной рампы.