В России могут ужесточить ответственность за незаконную доработку автомобильных фар

Еще одна проблема – глушители без катализаторов и сажевых фильтров. Такие «апгрейды», популярные среди владельцев отечественных машин и праворульных иномарок, приводят к повышенному шуму, едкому запаху и вредным выбросам. В настоящее время за оба нарушения — нештатный свет и шумный выхлоп — предусмотрен одинаковый штраф в размере 500 рублей.

В НАС считают эту сумму неэффективной и предлагают ужесточить наказание. Варианты — либо поднять штраф до 30 тыс. рублей, либо ввести за использование слепящего ксенона и мигающих стоп-сигналов наказание в виде лишения водительских прав.

