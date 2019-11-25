В России на продажу выставили мотоцикл за 13 миллионов рублей

Мотоцикл оснащен прозрачной крышкой газораспределительного механизма, через которую видны все «внутренности», вращающиеся при работе двигателя. Картер вырезан из цельного куска алюминия, а бензобак оборудован смотровыми окошками с двух сторон.
Кроме того, у мотоцикла установлено окно в воздушный фильтр — через него видно не только сам фильтр, но и дроссельные заслонки. Тормоза у мотоцикла также необычные: спереди с каждой стороны установлено по сдвоенному диску.
Американская компания Confederate была основана в 1991 году адвокатом, который продал свой бизнес и решил заняться производством мотоциклов. Отец основателя служил летчиком во время Второй мировой, поэтому большинство моделей названы в честь боевых машин.
Выставленный на продажу экземпляр, к примеру, получил имя в честь военного истребителя. Еще одним любопытным фактом из его биографии является то, что этот экземпляр стал последним, собранным при жизни основателя компании. Стоимость Combat Fighter G51 Black Flag составляет 12 800 000 рублей, но до конца месяца продавец сделал скидку в 20 тысяч долларов и готов продать редкий мотоцикл за 11 500 000 рублей.
Источник: Auto.ru