В России на продажу выставили мотоцикл за 13 миллионов рублей

Мотоцикл оснащен прозрачной крышкой газораспределительного механизма, через которую видны все «внутренности», вращающиеся при работе двигателя. Картер вырезан из цельного куска алюминия, а бензобак оборудован смотровыми окошками с двух сторон.

Кроме того, у мотоцикла установлено окно в воздушный фильтр — через него видно не только сам фильтр, но и дроссельные заслонки. Тормоза у мотоцикла также необычные: спереди с каждой стороны установлено по сдвоенному диску.