В России начались продажи самой экономичной Lada Vesta

На Lada Vesta CNG нового поколения устанавливается современное газобаллонное оборудование, работающее на метане. ГБО четвертого поколения обеспечивает распределенный впрыск метана с возможностью дополнительной подачи бензина для улучшения динамики автомобиля.

При полной заправке метаном запас хода составляет около 320 км. В сумме с основным бензобаком автомобиль способен преодолеть более 1 тыс. километров без дозаправки на двух видах топлива.

Газовый баллон объемом 90 л. выполнен из стали и стекловолокна и рассчитан на 22 кубометра сжатого метана. Он размещен в багажнике, что позволило сохранить штатный полноразмерный бензобак объемом 55 л. При этом полезный объем багажного отделения составляет 250 л.

Двухтопливный седан Lada Vesta CNG нового поколения представлен в четырех версиях: от базовой Comfort до максимально оснащенной Techno.

