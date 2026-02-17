Новости
Опубликовано 17 февраля 2026, 13:04
1 мин.

В России начались продажи самой экономичной Lada Vesta

У дилеров появилась Lada Vesta CNG, способная проехать более 1000 км без дозаправки. Автомобиль оснащен 1,6-литровым двигателем в паре с механической коробкой передач и современное ГБО. Рекомендованные розничные цены - от 1,88 млн рублей.
Lada Vesta
Lada Vesta
© Lada
Алексей Морозов
Алексей Морозов

На Lada Vesta CNG нового поколения устанавливается современное газобаллонное оборудование, работающее на метане. ГБО четвертого поколения обеспечивает распределенный впрыск метана с возможностью дополнительной подачи бензина для улучшения динамики автомобиля.

При полной заправке метаном запас хода составляет около 320 км. В сумме с основным бензобаком автомобиль способен преодолеть более 1 тыс. километров без дозаправки на двух видах топлива.

Газовый баллон объемом 90 л. выполнен из стали и стекловолокна и рассчитан на 22 кубометра сжатого метана. Он размещен в багажнике, что позволило сохранить штатный полноразмерный бензобак объемом 55 л. При этом полезный объем багажного отделения составляет 250 л.

Двухтопливный седан Lada Vesta CNG нового поколения представлен в четырех версиях: от базовой Comfort до максимально оснащенной Techno.

Ранее сообщалось, что возрожденная марка «Руссо-Балт» пообещала снизить цены.

Источник:Автостат
Автор:Алексей Морозов
Теги:
#Lada
#АвтоВАЗ