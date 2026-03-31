Новости
Опубликовано 31 марта 2026, 11:32
1 мин.

В России началось производство новых коробок передач для коммерческих автомобилей

Соллерс запустил производство новых коробок передач для автомобилей SF5 и SF7. Выпуск наладили на мощностях предприятия «Соллерс Производство трансмиссий», расположенного на индустриальной площадке Заволжского моторного завода (ЗМЗ), сообщает пресс-служба компании.
© Соллерс
Алексей Морозов
"Новые модификации агрегатов стали развитием базовых версий МКПП, производство которых стартовало в 2024 году при поддержке Фонда развития промышленности. Расширение модельного ряда трансмиссий стало возможным за счет гибкости производственной линии и ее быстрой переналадки", – сообщили в пресс-службе Соллерс.

В настоящее время «Соллерс Производство трансмиссий» выпускает 6-ступенчатые МКПП для линейки легких коммерческих автомобилей и пикапов Sollers, а также для модели УАЗ «Профи» («Полуторка»). Кроме того, предприятие производит электромеханические раздаточные коробки для пикапов Sollers.

Важно отметить, что литье и механическая обработка картеров коробок передач также освоены на заволжской площадке. Эти работы выполняет литейный завод «РосАЛит», входящий в группу Соллерс.

Общий объем инвестиций в развитие промышленной площадки ЗМЗ с 2023 года превысил 3 млрд рублей. В эти вложения включены затраты на производство силовых агрегатов, трансмиссий и литейные проекты.

Источник:Группас Соллерс
Теги:
#Автопром
#Россия