В России началось производство новых коробок передач для коммерческих автомобилей

"Новые модификации агрегатов стали развитием базовых версий МКПП, производство которых стартовало в 2024 году при поддержке Фонда развития промышленности. Расширение модельного ряда трансмиссий стало возможным за счет гибкости производственной линии и ее быстрой переналадки", – сообщили в пресс-службе Соллерс.

В настоящее время «Соллерс Производство трансмиссий» выпускает 6-ступенчатые МКПП для линейки легких коммерческих автомобилей и пикапов Sollers, а также для модели УАЗ «Профи» («Полуторка»). Кроме того, предприятие производит электромеханические раздаточные коробки для пикапов Sollers.

Важно отметить, что литье и механическая обработка картеров коробок передач также освоены на заволжской площадке. Эти работы выполняет литейный завод «РосАЛит», входящий в группу Соллерс.

Общий объем инвестиций в развитие промышленной площадки ЗМЗ с 2023 года превысил 3 млрд рублей. В эти вложения включены затраты на производство силовых агрегатов, трансмиссий и литейные проекты.

