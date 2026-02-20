В России наладили выпуск нового кроссовера за 2,5 млн рублей

Опубликовано 20 февраля 2026, 13:251 мин.
В России наладили выпуск нового кроссовера за 2,5 млн рублейЭто электрический UMO 5 московской сборки
Автозавод «Москвич» начал выпуск новой модели UMO 5. UMO 5 производят крупноузловым методом: в 2026 году планируется выпустить 4000 машин. В качестве «донора» выступил китайский электрокар GAC Aion Y Plus — это востребованный на своей родине кроссовер, имеющий почти однообъёмный формат.
© Авто.ру
Стоимость UMO 5 составит 2,5 млн рублей (с учётом субсидии на электротранспорт, размер которой составляет 925 тыс. рублей). В течение ближайшего месяца первые 100 электромобилей поступят таксопаркам.
Габариты новинки таковы: длина — 4535 мм, ширина — 1870 мм, высота — 1650 мм, а колёсная база составляет 2750 мм. По своему формату автомобиль напоминает Chery Tiggo 7, а в такси соответствует тарифу «Комфорт+».
В движение машину приводит электрический мотор отдачей 204 лошадиные силы. В качестве тягового аккумулятора выступает батарея ёмкостью 63,2 кВт⋅ч, с которой UMO должен проезжать 400-420 км.
Между тем, журналисты назвали ключевые недостатки автомобиля «Атом», для которого UMO 5 станет главным конкурентом.
Источник:Авто.ру
Автор:Алексей Кованов