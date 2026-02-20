В России наладили выпуск нового кроссовера за 2,5 млн рублей

Стоимость UMO 5 составит 2,5 млн рублей (с учётом субсидии на электротранспорт, размер которой составляет 925 тыс. рублей). В течение ближайшего месяца первые 100 электромобилей поступят таксопаркам.

Габариты новинки таковы: длина — 4535 мм, ширина — 1870 мм, высота — 1650 мм, а колёсная база составляет 2750 мм. По своему формату автомобиль напоминает Chery Tiggo 7, а в такси соответствует тарифу «Комфорт+».

В движение машину приводит электрический мотор отдачей 204 лошадиные силы. В качестве тягового аккумулятора выступает батарея ёмкостью 63,2 кВт⋅ч, с которой UMO должен проезжать 400-420 км.