В России наладили выпуск нового минивэна

Опубликовано 19 февраля 2026, 11:311 мин.
В России наладили выпуск нового минивэнаЭто семиместный Sollers SF1
В Елабуге стартовало серийное производство минивэна Sollers SF1. Пассажирская версия Sollers SF1 будет стоить 2 250 000 рублей. В движение новинку приводит 1,5-литровый турбодвигатель мощностью 136 л.с., с которым работает 5-ступенчатая механическая коробка передач.
© Sollers
В базовой комплектации заявлены фронтальные подушки безопасности, система стабилизации, дисковые тормоза, кондиционер и комплект обогревов.
Продолжают список задние парктроники, электропривод боковых стёкол, штатная аудиосистема, противотуманные фары и светодиодные дневные ходовые огни.
Sollers SF1 предназначен для перевозки шести пассажиров. Важная особенность модели — это габаритная высота 1,9 м что позволяет заезжать на подземные паркинги.
Между тем, новый внедорожник выйдет одновременно под марками JAC и Sollers — это полноразмерный SUV, который должен получить индекс JS9.