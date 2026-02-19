В России наладили выпуск нового минивэна

В базовой комплектации заявлены фронтальные подушки безопасности, система стабилизации, дисковые тормоза, кондиционер и комплект обогревов.

Продолжают список задние парктроники, электропривод боковых стёкол, штатная аудиосистема, противотуманные фары и светодиодные дневные ходовые огни.

Sollers SF1 предназначен для перевозки шести пассажиров. Важная особенность модели — это габаритная высота 1,9 м что позволяет заезжать на подземные паркинги.