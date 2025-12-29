В России наладят выпуск полноприводных кроссоверов Evolute i-Space

Добавим, что гибридный кроссовер Evolute i-Space появился на рынке чуть более года назад, но минувшей осенью производитель представил обновлённую модель.

Обновлённый Evolute i-Space предлагается по цене от 3 415 000 до 3 515 000 рублей. С учётом государственной субсидии 925 тысяч итоговая стоимость начинается от 2 490 000 рублей.