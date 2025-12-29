Новости
Опубликовано 29 декабря 2025, 11:10
1 мин.

В России наладят выпуск полноприводных кроссоверов Evolute i-Space

Новая версия успела пройти сертификацию, получив Одобрение типа транспортного средства.
Evolute i-Space грозит выпуском полноприводной версии. Двигатель внутреннего сгорания останется прежним — это 1,5 литровый атмосферный агрегат отдачей 95 л.с. (125 Нм), выполяняющий роль генератора. Передние колёса вращает электромотор, что развивает 218 л.с. (330 Нм).
В России наладят выпуск полноприводных кроссоверов Evolute i-Space
© Evolute
Алексей Кованов
Алексей Кованов

У модификации 4×4 появится задний электрический двигатель, с которым совокупная отдача последовательной гибридной системы составит 367 л.с. и 470 Нм.

Как стало известно «Мотору», налогооблагаемая мощность установки завялена на уровне 159 л.с., что гарантирует низкую ставку транспортного налога.

Литий-железо-фосфатный тяговый аккумулятор останется неизменным — это батарея ёмкостью 25,1 кВт·ч, с которой общая дальность хода равна 1000 км по циклу WLTC.

Важно, что выпуском займётся российский завод: у компании Evolute есть собственная производственная площадка .полного цикла под Липецком.

Добавим, что гибридный кроссовер Evolute i-Space появился на рынке чуть более года назад, но минувшей осенью производитель представил обновлённую модель.

Обновлённый Evolute i-Space предлагается по цене от 3 415 000 до 3 515 000 рублей. С учётом государственной субсидии 925 тысяч итоговая стоимость начинается от 2 490 000 рублей.