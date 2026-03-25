В России обрушились продажи автомобилей марки Soueast

«В январе-феврале 2026 года на учет встало всего 76 новых автомобилей Soueast. Это в 4,5 раза ниже, чем за аналогичный период прошлого года (354 штук). При этом, ни одного автомобиля 2026 года выпуска пока продано не было», – сообщил Целиков.

Модельный ряд Soueast в России сегодня представлен двумя кроссоверами — S07 и S09. Интересно, что структура продаж за год кардинально изменилась. Если в прошлом году основная доля приходилась на модель S07 (около 75%), то в текущем году покупатели отдают предпочтение более крупному S09 — на его долю приходится порядка 80% реализованных автомобилей.

Реализация автомобилей Soueast осуществляется через дилерскую сеть бренда Jetour, что, вероятно, позволяет экономить на содержании отдельной дилерской инфраструктуры.

