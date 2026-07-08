В России объявили цену гибридного кроссовера Esteo V27

Esteo V27 — это гибридный внедорожник, ориентированный на дальние поездки и бездорожье. Он построен на последовательной гибридной системе Golden REEV: два электромотора (456 л.с., 505 Нм) отвечают за движение, а 1,5-литровый турбомотор работает в роли генератора. Запас хода — более 800 км, полный привод i-AWD позволяет разгоняться до 100 км/ч за 5,9 секунды.

Инженеры адаптировали Esteo V27 к российским условиям: система управления температурой батареи обеспечивает стабильную работу аккумулятора даже при сильных морозах. Размеры автомобиля — 5045 мм в длину, 1976 мм в ширину, 1894 мм в высоту, колёсная база — 2900 мм. Дорожный просвет составляет 220 мм, что позволяет машине преодолевать подъёмы с уклоном до 60%.

Автомобиль оснащён панорамной крышей с УФ-защитой и эффектом «звёздного неба», а также креслами с вентиляцией, подогревом и системой ароматизации в салоне. За работу мультимедиа отвечает процессор Snapdragon 8155. При этом сохранены физические кнопки управления климатом и режимами движения.

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