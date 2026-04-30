Опубликовано 30 апреля 2026, 06:061 мин.
В России организуют производство двух популярных кроссоверов
В Калининграде наладят выпуск кроссоверов Jetour T1 и Jetour T2. Калининградский завод «Автотор» начал подготовку к выпуску кроссоверов Jetour T1 и Jetour T2. Модели будут делать по методу полного цикла со сваркой, окраской и сборкой. Для организации процесса предприятие смонтирует новую роботизированную сварочную линию.
© Jetour
Jetour пользуется популярностью среди россиян. По итогам марта китайский бренд занимает восьмое место среди самых востребованных марок на российском рынке. За первый месяц весны было продано 2,6 тыс. автомобилей, что больше, чем результат Jaecoo и Solaris.
Модель Т2 является старшей моделью, а на ступень ниже стоит родственный внедорожник Т1: обе пользуются. стабильным спросом, а локализация должна сделать машины доступнее. Кроме того, в Калининграде делают Jetour Dashing и X70Plus, а также Soueast S06 и S07.
Читайте также:
- В России сделали лего-игрушки из ВАЗов и УАЗов
- Россиян предупредили о новых штрафах за нарушения ПДД в 2026 году
- Американцев напугали фотографии советского реактивного поезда
Источник:Автотор
Автор:Алексей Кованов