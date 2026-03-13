В России перестал работать сайт и колл-центр автокомпании Jetta

Звонки по «горячей линии» сбрасываются, а под телефонным номером, ранее закрепленным за представительством Jetta, уже значится новое юрлицо ООО «Элит Гранит».

В компании «FAW Восточная Европа» сообщили Motor, что марка Jetta остается на российском рынке.

«Автомобили Jetta по-прежнему доступны для покупки и обслуживания у дилеров», – отметили в компании.

Вопрос с поддержкой сайта в представительстве оставили без ответа. По данным сервиса web.archive. org, последнее обновление на сайте Jetta было сделано 6 сентября 2025 года. В первые 3 месяца 2026 года активностей на портале не было.

Продажи автомобилей Jetta начались в России в 2024 году. Однако практически сразу разразился скандал. Немецкое издание Die Zeit направило запрос в штаб-квартиру Volkswagen, усомнившись в том, что поставки машин с китайского завода могли начаться без ведома автогиганта. В прессе заговорили о возможном нарушении санкций и «тайном возвращении» Volkswagen в Россию.

Именно тогда, в середине июля 2024 года, официальный сайт Jetta временно не работал.

Ранее сервисмены рассказали, какие запчасти сильнее всего подорожают в 2026 году.