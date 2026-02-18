В России наладят выпуск автомобилей двух китайских марок

«Условия производства уже согласованы, требуется урегулировать ряд других вопросов», — отметил изданию Горбунов. По его словам, также продолжаются проекты по производству автомобилей BAIC и SWM.

Кстати, в этом году Changan пополнит модельную линейку тремя новинками. В список премьер войдут совершенно новый кроссовер CS35 Max, обновленный Uni-S и модификация CS75 Pro.