В России построили завод, который будет делать только мусоровозы

Модельная линейка ООО «Завод КДМ» сегодня насчитывает более 40 модификаций мусоровозов, которые производятся на любых базовых шасси. В 2025 году предприятие выпустило 200 таких машин, а доля компании составила 9%.

Инвестиции в расширение производства составили 140 млн рублей. Средства были направлены на строительство нового корпуса площадью более 1400 кв. м, подготовку помещений и приобретение оборудования.

В новый цех будет полностью перенесена сборка всех моделей мусоровозов «СМ» с задней загрузкой. Как подчёруивает пресс-служба компании, ежемесячно здесь будет осуществляться сборка от 40 до 50 единиц техники.