В России появился в продаже надёжный японский кросовер дешевле «китайцев»

Цены сильно варьируются: чёрная версия с тем же оснащением стоит уже 1,9 млн, а модели в других городах оценивают от 2,4 млн до рекордных 3,3 млн рублей за топовые комплектации. Таким образом, Honda XR-V оказывается дешевле некоторых новых конкурентов: Tenet T4 (от 2,04 млн), Changan CS35 Plus (от 2,65 млн) и Geely Cityray (от 2,85 млн). Технически это аналог Honda Vezel с 1,5-литровым мотором (124 л.с.), вариатором и передним приводом.

До этого стало известно, что Mercedes-AMG введет в модельный ряд третий электроспорткар. Помимо кроссовера и модели класса Gran Turismo, в «электрической» модельной линейке прославленного бренда появится купе-кроссовер, близкий по духу к Lamborghini Urus.

Ранее сообщалось, что Ferrari покажет первый электрокар Luce, созданный экс-дизайнером Apple.