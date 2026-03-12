В России появится новый китайский кроссовер Soueast S06

«Soueast S06 создан для нового, креативного поколения, которое ищет свой стиль и не боится быть „За пределами привычного“. Кроссовер выходит на конкурентный рынок как воплощение свободы и самовыражения», — отметила заместитель генерального директора по маркетингу Юлия Зелепукина.

Дизайн у кроссовера современный. В салоне для мелких вещей предусмотрен 31 отсек. Колесная база 2720 мм обеспечивает приличный запас места для ног задних пассажиров.

Старт продаж Soueast S06 в России намечен на весну 2026 года. Пока что цены и подробные комплектации держат в секрете — их обещают раскрыть ближе к началу продаж.

Ранее россиянам рассказали о серьезных весенних проблемах с автомобилем.