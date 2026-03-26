Опубликовано 26 марта 2026, 13:13
В России появятся новые модели Rox

РГ: идет подготовка к премьере новых кроссоверов от бренда Rox. Как выяснила «Российская газета», бренд Rox готовится расширить модельную линейку. Согласно слайду с дилерской конференции, оказавшемуся в распоряжении редакции, в январе 2027 года дебютирует компактный кроссовер, а в декабре — большой SUV. В 2028-м ожидается ещё одна новинка, но её детали пока держатся в секрете. Кроме того, Rox намерена занять лидирующие позиции в сегменте премиальных гибридных кроссоверов.
Арина Лысенко
В пресс-службе Rox Motor подтвердили планы по расширению модельного ряда. Там отметили, что уже сейчас у официальных дилеров представлена вторая модель концерна — Rox Adamas, которая является более роскошной модификацией классического «01». В компании также подчеркнули, что в будущем в России будут появляться только те автомобили, которые соответствуют местным потребительским предпочтениям и климатическим условиям.

Ранее в России прекратились продажи автомобилей Venucia.