В России прекратились продажи автомобилей Venucia

Последние продажи Venucia фиксировались в 2025 году. Тогда дистрибьютор Ixen Motors предлагал российским покупателям седан Venucia D60 Plus и кроссовер Venucia V-Online.

Venucia, который в Китае позиционируется как «молодежный» суббренд Nissan (совместное предприятие Dongfeng-Nissan), так и не смог занять заметную долю на российском рынке.

В статистике «Автостат Инфо» за первые два месяца 2026 года марка значится с нулевыми показателями продаж. Официальных заявлений от Ixen Motors или представителей бренда о прекращении деятельности в России пока не поступало.

Ранее «Руссо-Балт» рассказал про трансмиссию нового кроссовера.