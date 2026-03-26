Опубликовано 26 марта 2026, 12:541 мин.
В России прекратились продажи автомобилей Venucia
Продажи автомобилей Venucia прекратились на российском рынке. Как выяснили «Китайские автомобили» в ходе мониторинга статистики агентства «Автостат Инфо», за январь и февраль 2026 года марка не реализовала в стране ни одного автомобиля.
Последние продажи Venucia фиксировались в 2025 году. Тогда дистрибьютор Ixen Motors предлагал российским покупателям седан Venucia D60 Plus и кроссовер Venucia V-Online.
Venucia, который в Китае позиционируется как «молодежный» суббренд Nissan (совместное предприятие Dongfeng-Nissan), так и не смог занять заметную долю на российском рынке.
В статистике «Автостат Инфо» за первые два месяца 2026 года марка значится с нулевыми показателями продаж. Официальных заявлений от Ixen Motors или представителей бренда о прекращении деятельности в России пока не поступало.
