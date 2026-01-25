В России предложили запретить пьяную езду на самокатах

"Управление любым транспортным средством, способным развивать значительную скорость, в состоянии опьянения - это преступная легкомысленность. Законодательное закрепление этого запрета для СИМ давно уже должно было случиться. Пьяный водитель автомобиля - угроза. Пьяный "наездник" на самокате, несущийся по тротуару, - не менее серьезная угроза для окружающих и для себя самого", - сообщил Шейкин.

Кроме того, необходимо установить ответственность для пользователей средств индивидуальной мобильности (СИМ) при дорожно-транспортных происшествиях. По словам парламентария, в текущей ситуации, спровоцировав ДТП с пострадавшим пешеходом, владелец СИМ может просто скрыться с места, а правовых инструментов для привлечения его к ответственности крайне мало. Обязанность оставаться на месте и действовать согласно правилам дорожного движения уравняет всех участников инцидента в правах и обязанностях перед законом.

Также, как считает сенатор Шейкин, пользователи СИМ должны быть обязаны проходить медицинское освидетельствование. Эта норма, по его мнению, лишит водителей возможности безнаказанно отказываться от проверки, если у инспектора будут веские основания подозревать их состояние опьянения.

