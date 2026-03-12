В России расширят список автомобилей для такси китайскими моделями

По информации источников издания, в конце марта в перечень должны добавить кроссоверы Haval Jolion, F7 и F7x, а также Tenet T7 (это аналог Chery Tiggo 7L). В апреле-мае очередь дойдет до бренда Jeland — под этой маркой начнут собирать Omoda C5, Jaecoo J7 и J6.

В перспективе список могут расширить за счет модели Jetour Dashing (производство «Автотор» в Калининграде), автомобилей бренда Volga (по сути, Geely, которые будут выпускать в Нижнем Новгороде) и электромобиля «Атом», старт продаж которого намечен на этот год.

Сейчас в такси могут использоваться автомобили Lada (от Granta до Niva Travel), Sollers SP7 и SF1, Evolute (i-Joy и i-Sky), Voyah (Free, Dream, Passion), «Москвич» (3, 3е, 6, 8, М70, М90) и UMO 5.

С 1 марта вступил в силу закон о локализации такси. С этого момента для пассажирских перевозок может использоваться только техника, отвечающая одному из трёх критериев.

Так, автомобиль может быть выпущен в рамках специнвестконтракта (СПИК), заключенного с 1 марта 2022 по 1 марта 2025 года, или с разрешением от правительства России, если СПИК подписан позже.

Ещё один вариант, чтобы модель смогла возить пассажиров, — когда уровень локализации соответствует 3200 баллам. Оценку в баллах ежегодно выставляет Минпромторг.

