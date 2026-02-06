В России разрешат ставить на учет автомобили, угнанные в недружественных странах

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что законодательством установлен прямой запрет на совершение регистрационных действий с транспортными средствами, которые находятся в розыске. При этом в случае с недружественными странами российским полицейским не удается выяснить причины, почему автомобиль объявлен в розыск.

«С 24 февраля 2022 года правоохранительными органами недружественных государств игнорируются запросы российской стороны по фактам выявления разыскиваемых транспортных средств. Таким образом, достоверное установление факта хищения, а также его обстоятельств не представляется возможным», — отмечается в пояснительной записке.

МВД предлагает снять в России тотальный запрет на регистрацию машин, находящихся в международном розыске. Это позволит обеспечить добросовестным приобретателям эксплуатацию транспорта, указывается в документе.

Если ответ на запрос из недружественной страны все же придет, регистрация автомобиля в России будет прекращена, уточняет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в МВД.

