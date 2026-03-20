В России рекордно подорожал один из самых дешевых автомобилей для семьи

Двухместная грузовая версия с цельнометаллическим кузовом оценивается в 2,51 млн рублей, что на 120 тыс. дороже.

Под капотом обеих версий установлен один и тот же двухлитровый бензиновый двигатель мощностью 144 л.с. Разница заключается в трансмиссии: грузовой автомобиль оснащается пятиступенчатой механической коробкой передач, в то время как пассажирский вариант предлагается с восьмиступенчатым «автоматом». Привод у обеих модификаций исключительно задний.

Несмотря на подорожание, базовое оснащение BAW MPV осталось прежним и включает достаточно широкий набор опций для своей ценовой категории. В списке оборудования — дисковые тормоза на всех колесах, датчики давления в шинах, система бесключевого доступа с кнопкой запуска двигателя.

Водителю доступны подогрев руля, обогрев лобового стекла и зеркал заднего вида, а также круиз-контроль. Пассажирская версия дополнительно имеет обогрев передних сидений. В обеих комплектациях присутствуют мультифункциональный руль и медиасистема с десятидюймовым сенсорным экраном.

