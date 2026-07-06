В России резко подорожали новые автомобили всего за неделю

«АвтоВАЗ» увеличил рекомендованные цены на Lada Largus и его модификации. Прибавка составила 50 тысяч рублей для всех версий, включая Largus CNG и Largus Cross. Geely точечно поднял стоимость топ-комплектаций Atlas, Cityray, Coolray, EX5, Monjaro, Okavango и Preface на 5 тысяч рублей. Belgee пересмотрел прайсы в сторону повышения: S50 прибавил 6 тысяч рублей, X50+ — 4 тысячи, X70 — 3−5 тысяч в зависимости от версии.

Ряд производителей, напротив, сделал ставку на скидки. Changan предложил дисконт в 900 тысяч рублей на гибридный кроссовер Uni-K iDD 2023 года. Tank ввел вычеты из стоимости для моделей 2026 года: 100 тысяч на Tank 300, 150 тысяч на Tank 400 Premium и 200−300 тысяч на Tank 500 HEV. Wey установил скидку 200 тысяч на минивэн 80 Business Lounge.

При этом Voyah сократил действующие дисконты. Для Free Sport Edition вычет уменьшился на 1,05 миллиона рублей на автомобили 2025 года и на 750 тысяч — на 2026-й. У Passion Standard скидка снизилась с 470 до 170 тысяч рублей. Jetour разнонаправленно изменил условия: дисконт на Dashing увеличился на 50 тысяч, тогда как на X70 Plus сократился на ту же сумму.