Опубликовано 05 июля 2026, 07:031 мин.
Адам Кадыров получил медаль
Адаму Кадырову вручили новую медаль . 18-летний сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам Кадыров получил медаль «90 лет ГИБДД МВД России». Об этом чиновник сообщил в своем Telegram-канале.
© Telegram-канал «Kadyrov_95»
Медаль Кадыров-младший получил в ходе торжественного собрания в Грозном, посвящённого 90-летию Госавтоинспекции. Глава Чечни поздравил сотрудников ГИБДД с профессиональным праздником и наградил отличившихся. Высшей республиканской награды — ордена Ахмата-Хаджи Кадырова — удостоились Беслан Сурхаев, Хаваж-Баудин Янгулбаев, Расул Токуев и Байсангур Эльдарханов.
Отцу и сыну Кадыровым вручили памятную юбилейную медаль «90 лет ГИБДД МВД России».
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Источник:Kadyrov_95
Автор:Арина Лысенко
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