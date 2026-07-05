Адам Кадыров получил медаль

Медаль Кадыров-младший получил в ходе торжественного собрания в Грозном, посвящённого 90-летию Госавтоинспекции. Глава Чечни поздравил сотрудников ГИБДД с профессиональным праздником и наградил отличившихся. Высшей республиканской награды — ордена Ахмата-Хаджи Кадырова — удостоились Беслан Сурхаев, Хаваж-Баудин Янгулбаев, Расул Токуев и Байсангур Эльдарханов.

Отцу и сыну Кадыровым вручили памятную юбилейную медаль «90 лет ГИБДД МВД России».

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