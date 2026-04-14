В России резко выросли продажи Kia

«Почти половина спроса (48%) пришлось на компактный кроссовер Kia Seltos (971 шт). Его продажи выросли в 3,5 раза. Эта модель укладывается в „проходные“ 160 л. с и поставляется к нам в основном с китайского рынка (94%)», — отметил эксперт.

По его словам, второе место занял Kia Sportage с долей 22%: из 442 зарегистрированных автомобилей больше половины (56%) собраны в Казахстане. Остальные поступили из Китая (33%), Кореи (8%) и Словакии (3%).

В числе востребованных моделей — седаны K5 (186 шт.) и K3 (133 шт.), компактный KX1 (85 шт.), минивэн Carnival (77 шт.) и кроссовер Sorento (77 шт.). Линейка Kia весьма разнообразна. Примечательно, что более 60% всех проданных в России автомобилей Kia пришлось на китайскую сборку.

