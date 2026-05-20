Опубликовано 20 мая 2026, 11:421 мин.
В России резко выросли продажи Lexus
Автоэксперт Целиков: продажи новых автомобилей Lexus выросли на 90% . Количество новых легковых машин Lexus, зарегистрированных в России за первые четыре месяца 2026 года, составило 1495 единиц — это на 90% выше показателя января-апреля 2025 года (785 шт.). Об этом сообщает глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков в своем Telegram-канале.
© Lexus
«Более половины продаж (59,6%) пришлось на кроссовер Lexus RX (891 шт). В тройку популярных моделей также вошел полноразмерный кроссовер Lexus LX (367 шт) и седан бизнес-класса Lexus ES (108 шт)», — сообщил эксперт.
По его словам, в отличие от многих других марок, 84% проданных в этом году Lexus собраны в Японии. Автомобили поставляются преимущественно через Киргизию и Беларусь. Доля китайских версий Lexus составляет лишь 12,5%.
Автор:Арина Лысенко
