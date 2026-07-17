В России резко выросли продажи Volkswagen

«На вторичном рынке также вырос интерес к этому немецкому бренду. За 6 месяцев продажи „бэушных“ автомобилей Volkswagen составили 130,8 тысяч единиц, что на 20% выше, чем в январе-июне прошлого года», — сообщил Целиков.

По его словам, рост вторичного рынка связан не только с внутренними перепродажами, но и с активным ввозом автомобилей из-за рубежа. За первое полугодие границу пересекли 21,9 тысячи легковых Volkswagen старше трёх лет — на 147% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Среди новых импортных Volkswagen лидируют Tiguan (2630 шт.) и Teramont (1690 шт.), среди подержанных — Tayron (4067 шт.) и Golf (3625 шт.). В целом на вторичном рынке РФ безусловным лидером остаётся Volkswagen Polo — за полугодие продано 38 390 таких машин. В прошлом году модель отметила 50-летний юбилей.

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