В России сертифицировали новую версию Lada Niva «Тайга»
В основе новой модификации «Тайга» лежит трехдверная Lada Niva, однако инженеры внесли в конструкцию целый ряд изменений. Автомобиль получил дополнительные дуги безопасности, защиту картера двигателя, расширители колесных арок, а также усиленную подвеску, специально адаптированную для эксплуатации в условиях сложного бездорожья.
Узнать внешне спецсерию можно по контрастным черным элементам кузова, фирменным наклейкам с названием версии и колесным дискам, обутым в зубастую внедорожную резину.
Для салона подготовлены влагостойкие коврики, устойчивая к загрязнениям обивка сидений, а также расширенный набор опций.
Техническая начинка осталась без изменений. Под капотом по-прежнему установлен 1,7-литровый бензиновый мотор мощностью 83 л.с., который агрегатируется с пятиступенчатой «механикой».
