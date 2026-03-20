Опубликовано 20 марта 2026, 17:16
В России сертифицировали новую версию Lada Niva «Тайга»

У Lada Niva появилась новая версия "Тайга" для тяжелого бездорожья. Автомобиль, рассчитанный на любителей активного отдыха и бездорожья, отличается от стандартной модификации расширенным набором внедорожного оснащения и характерными элементами экстерьера. Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на выпуск и продажу внедорожников получила компания «Промтех».
Lada Niva Тайга
© Промтех
Алексей Морозов
В основе новой модификации «Тайга» лежит трехдверная Lada Niva, однако инженеры внесли в конструкцию целый ряд изменений. Автомобиль получил дополнительные дуги безопасности, защиту картера двигателя, расширители колесных арок, а также усиленную подвеску, специально адаптированную для эксплуатации в условиях сложного бездорожья.

Узнать внешне спецсерию можно по контрастным черным элементам кузова, фирменным наклейкам с названием версии и колесным дискам, обутым в зубастую внедорожную резину.

Для салона подготовлены влагостойкие коврики, устойчивая к загрязнениям обивка сидений, а также расширенный набор опций.

Техническая начинка осталась без изменений. Под капотом по-прежнему установлен 1,7-литровый бензиновый мотор мощностью 83 л.с., который агрегатируется с пятиступенчатой «механикой».

