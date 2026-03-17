В России сертифицировали популярный кроссовер Lexus

Заявителем, подавшим документы на получение ОТТС, выступило ООО «Тойота Мотор Казахстан». Представителями производителя значатся российская фирма «Тойота Мотор», армянская «Тойота Ереван» и белорусская «Эмир Моторс».

Важно уточнить, что получение Одобрения через российскую лабораторию «САТР-ФОНД» вовсе не означает того, что японская марка планирует возобновить продажи своих моделей на рынке РФ.

Добавим, что сертификацию прошёл автомобиль второго поколения. В документ оказались вписаны бензиновые модификации NX 250, NX 350, NX 200, а также гибридные NX 350H и NX 450H+.

Кстати, редакция журнала Motor тестировала этот Lexus. Он получился интересным — по-лексусовски дерзкая внешность, яркий интерьер, приятные настройки подвески и рулевого управления.